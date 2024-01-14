Глава «Руси сидящей» заявила, что в российских колониях отключают отопление, чтобы вынудить заключенных ехать на войну. ФСИН это отрицает

Федеральная служба исполнения наказаний РФ опровергла утверждения об отключениях отопления в российских колониях.

«Распространяемая в информационно-телекоммуникационной сети Интернет информация о якобы отключениях отопления в местах лишения свободы не соответствует действительности. Все учреждения уголовно-исправительной системы работают в штатном режиме с соблюдением предусмотренных законодательством температурных норм. Сбоев и аварий, связанных с отоплением, нигде не происходило и нет на текущий момент», — говорится в сообщении пресс-службы ФСИН.

Накануне глава организации «Русь сидящая» Ольга Романова заявила, что российских заключенных вынуждают ехать на войну в Украину, намеренно отключая в колониях отопление на фоне сильных морозов.

«По этой причине они просто отключили им отопление при минусовой температуре. Тем самым условия в тюрьмах должны стать невыносимыми, чтобы находящиеся там мужчины ехали в Украину», — сказала правозащитница в комментарии немецкому изданию Bild.

По словам Романовой, заключенные вместе с национальными меньшинствами и новыми гражданами РФ принадлежат к тем группам населения, которые вызывают наименьшее сострадание у сограждан. «Пока эти три группы воюют и умирают в Украине, Путин может создавать иллюзию нормальности для остальных», — считает она.

«В целом успех частей из заключенных достаточно ограничен, что мы можем видеть и по текущим событиям на фронте… Заключенных просто массово посылают на линию фронта в Украине и приносят там в жертву», — добавила Романова.

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