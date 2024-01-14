Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, осужденный за взятки, уехал из колонии воевать в Украину

Бывший мэр Владивостока Олег Гуменюк, приговоренный к 12 годам лишения свободы по делу о взятках, заключил в колонии контракт с Минобороны РФ и отправился воевать в Украину. Об этом «Коммерсанту» рассказал адвокат Александр Китаев. Также это подтвердил источник РИА Новости, знакомый с ситуацией.

«Согласно выданному Гуменюку предписанию, он 22 декабря должен был явиться в войсковую часть», — сказал Китаев, отметив, что не обладает информацией, где сейчас находится бывший чиновник. «Насколько я понимаю, сначала он должен пройти подготовку на одном из полигонов», — добавил адвокат.

В приморских СМИ появились фото, на которых, предположительно, запечатлен Гуменюк в военной форме с оружием в окружении других военнослужащих.

Олег Гуменюк работал мэром Владивостока с апреля 2019 года по май 2021 года. Он ушел в отставку после того, как его раскритиковали вице-премьер — полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев и губернатор Приморского края Олег Кожемяко.

В январе 2023 года суд Владивостока приговорил Гуменюка к 16 годам и шести месяцам колонии строгого режима и штрафу в размере 150 миллионов рублей, признав чиновника виновным во взяточничестве на общую сумму в 38 миллионов рублей. В мае в ходе рассмотрения апелляционной жалобы суд смягчил наказание Гуменюку до 12 лет колонии. Бывший чиновник своей вины не признал. Гуменюк отбывал наказание в ИК-27 в поселке Волчанец Приморского края.