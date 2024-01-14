Бывший владелец «Техносилы» Михаил Кокорич отказался от российского гражданства из-за войны в Украине

Бывший владелец компании «Техносила» и основатель космических стартапов Momentus и Destinus, бизнесмен Михаил Кокорич отказался от российского гражданства. Об этом он написал на своей странице в LinkedIn.

«На этой неделе я сознательно и официально отказался от гражданства Российской Федерации, прекратив свою формальную и единственную связь со страной. По состоянию на февраль 2022 года это было сознательное решение, вызванное моим фундаментальным несогласием с вторжением России в Украину и политикой правительства Путина», — говорится в заявлении предпринимателя.

Кокорич приложил к публикации сертификат из посольства, подтверждающий выход из гражданства РФ. В какой стране его выдали, в документе скрыто. Как следует из сертификата, гражданство Кокорича прекращено 12 января 2024 года.

Михаил Кокорич основал больше 20 компаний в разных сферах. В 2010-х годах бизнесмен выкупил ритейлера бытовой техники и электроники «Техносила», но вскоре его продал. В 2011 году Кокорич основал частную российскую космическую компанию Dauria Aerospace — она выиграла контракт Роскосмоса на сборку двух космических аппаратов.

В 2017 году Кокорич основал в США космический стартап Momentus, позже привлекший несколько миллионов долларов инвестиций и вышедший на биржу Nasdaq. Однако в 2021 году ему пришлось уйти с должности гендиректора из-за проблем с доступом к космическим технологиям, связанным с российским гражданством. Тогда же Кокорич переехал в Швейцарию, где основал новый космический стартап Destinus.