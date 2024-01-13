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Война Шестьсот восемьдесят девятый день. Онлайн «Медузы»
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В Кировоградской и Ровенской областях работала ПВО, обошлось без пострадавших и повреждений, сообщили власти регионов.
В Черниговской области в результате атаки есть повреждения, однако никто не пострадал.
Массированная утренняя атака по Украине. Что известно сейчас
- Воздушные силы Украины начиная с полшестого утра по местному времени (6:30 мск) сообщили об атаках «Кинжалами» и крылатыми ракетами по городам на всей территории страны — в том числе, по Киеву, Днепру, Львову, Ивано-Франковску.
- Телеграм-каналы пишут о взрывах в Кропивницком, Кременчуге, Днепре, Чернигове, Сумах, Ивано-Франковске.
- Воздушная тревога была объявлена на всей территории страны. После 8 утра по местному времени начался отбой тревоги.
- О последствиях атаки пока не сообщается.
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