Церковный суд лишил сана московского священника Алексея Уминского

Епархиальный суд Москвы лишил сана бывшего настоятеля московского храма Троицы в Хохлах Алексея Уминского. Такое решение было принято на заседании церковного суда в субботу, 13 января. Об этом сообщает «Новая газета».

Теперь это решение должен утвердить патриарх Кирилл.

Секретарь суда Александр Миронов сказал «Новой газете», что «пока суд не завершен». Издание предполагает, что речь идет о том, что решение еще не утверждено патриархом.

Заседание суда проводилось без участия Алексея Уминского. На предыдущие два заседания Уминский также не приходил.

«Признать, что на основании Правила 25-го Святых Апостолов отец Алексей Уминский подлежит извержению из сана за нарушение священнической Присяги (клятвопреступление) — отказ от исполнения Патриаршего благословения читать молитву о Святой Руси за Божественной Литургией», — цитирует газета решение церковного суда.

«Моя принципиальная позиция — не давать никаких комментариев», — сказал Уминский «Медузе» в ответ на просьбу прокомментировать решение суда.

Обновление. Вскоре на сайте московской епархии опубликовали решение суда о лишении Уминского сана.

5 января стало известно, что Алексея Уминского сняли с настоятельства в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах и запретили в служении. Телеканал «Дождь» утверждал, что Уминского сняли с должности из-за его высказываний в интервью бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову. В нем Уминский, в частности, советует верующим, которые не хотят ходить в храм, где молятся за победу в войне с Украиной, искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе».

Из документа, в котором Уминского вызывают в церковный суд, следует, что он привлекается к суду в качестве «обвиняемого» из-за того, что отказался читать молитву «О святой Руси».

В молитве есть такие фразы: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» и «Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем». Иерея Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного запретили в служении после того, как он заменил слово «победа» на «мир» в этой молитве. Церковный суд лишил его сана.

Алексей Уминский был настоятелем храма Живоначальной Троицы в Хохлах с 1993 года. В феврале 2022 года Алексей Уминский говорил, что у него «однозначное» отношение к войне в Украине и он «не может поддержать эти военные действия». В апреле 2021 года Уминский призывал власти проявить христианское милосердие и допустить врача к Алексею Навальному, который в тот момент держал голодовку.