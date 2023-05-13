Церковный суд лишил сана московского священника, заменившего в молитве слово «победа» на «мир»

Церковный суд Москвы постановил лишить священного сана клирика храма Андрея Первозванного в Люблино иерея Иоанна Коваля, который заменил в молитве слово «победа» на слово «мир». Об этом сообщил изданию «Правмир» заместитель председателя Епархиального суда Москвы протоиерей Владислав Цыпин.

По его словам, решение суда было единогласным.

Цыпин пояснил, что Коваль «дал свою собственную редакцию той молитвы, которая читается в церкви в связи с военной операцией», и отказывался исполнять «всякого рода указания со стороны викария, под правлением которого он находится». Он отметил, что дело не в том, что иерей заменил слово «победа» на слово «мир».

«Не в одном слове дело. Так, наверное, не бывает, чтобы какое-то одно слово все решало. Его принципиальный отказ повиноваться священноначалию — так можно обозначить главное основание для решения по его делу», — сказал он.

Решение епархиального суда вступит в силу после утверждения патриархом Кириллом.

Патриарх Кирилл впервые прочел молитву «О святой Руси» в сентябре 2022 года. В ней есть такие фразы: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» и «Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем». В какой из этих фраз иерей Иоанн Коваль заменил «победу» на «мир», неизвестно.

После этого патриарх Кирилл запретил Коваля в служении. В телеграм-канале «Христиане против войны!» утверждалось, что на Коваля написали донос прихожане.