Московского священника Алексея Уминского, которого запретили в служении, вызвали в церковный суд из-за отказа читать молитву о «победе святой Руси»

Протоиерея Алексея Уминского, которого сняли с настоятельства в московском храме Троицы в Хохлах и запретили в служении, вызывали в Епархиальный суд Москвы для дачи объяснений и показаний. Это следует из документа, который опубликовала журналистка Ксения Лученко.

Заседание назначено на 11 января. В документе говорится, что Уминский привлекается в качестве обвиняемого по делу о «церковном правонарушении, связанном с отказом чтения установленной молитвы о святой Руси за божественной литургией».

Лученко также опубликовала указ патриарха Кирилла, которым Уминского запретили в служении. Причина такого решения там не указана.

«Мы не будем делать прогнозы, но прецедент — дело священника Иоанна Коваля. 11 мая прошлого года та же судебная инстанция по аналогичному делу вынесла решение о лишении его сана. Церковный суд не предполагает ни права ответчика заранее ознакомиться с материалами дела, ни наличия у него защитников», — пишет Лученко.

Молитву «О святой Руси» впервые прочел патриарх Кирилл в сентябре 2022 года. Ее распространили по епархиям РПЦ для обязательного чтения. В молитве есть такие фразы: «Возстани, Боже, в помощь людем Твоим и подаждь нам силою Твоею победу» и «Ты бо еси заступление, и победа, и спасение уповающим на Тя и Тебе славу возсылаем».

Иерея Иоанна Коваля, клирика храма Андрея Первозванного запретили в служении после того, как он заменил слово «победа» на «мир» в молитве «О святой Руси». Церковный суд лишил его сана.

5 января стало известно, что Алексея Уминского сняли с настоятельства в московском храме Живоначальной Троицы в Хохлах и запретили в служении. «Дождь» утверждал, что Уминского сняли с должности из-за его высказываний в интервью бывшему главному редактору «Эха Москвы» Алексею Венедиктову, которое вышло в ноябре 2023 года на ютьюб-канале «Живой гвоздь». В нем Уминский, в частности, советует верующим, которые не хотят ходить в храм, где молятся за победу в войне с Украиной, искать священников, которые «больше молятся о мире, нежели о победе». В феврале 2022 года Уминский говорил, что у него «однозначное» отношение к войне в Украине, что он не может поддержать военные действия и молится о мире.

Открытое письмо к патриарху Кириллу в защиту Уминского и с просьбой пересмотреть решение о запрете в служении подписали более пяти тысяч человек.

Война и церковь

«Разделение — это дело дьявола» Православные священники из России и Украины рассказывают о своем отношении к войне

Война и церковь

«Разделение — это дело дьявола» Православные священники из России и Украины рассказывают о своем отношении к войне