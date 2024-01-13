В Краснодарском крае в поле нашли похожий на ракету объект. Власти заявили, что это «фрагменты неустановленного устройства»

В Павловском районе Краснодарского края обнаружили фрагменты «неустановленного устройства». Об этом говорится в сообщении регионального оперативного штаба.

Местные власти перекрыли движение по участку дороги между станицами Ленинградская и Павловская. Глава района Роман Парахин заявил, что на месте падения обломков нет разрушений, там проводятся «специальные мероприятия».

Фотографии объекта, похожего на ракету, опубликовали РИА Новости и телеграм-канал «Осторожно, новости». Местные жители в разговоре с каналом предположили, что падение объекта произошло в поле ночью 13 января.

Осторожно, на опубликованном видео есть мат

Похожий на ракету объект обнаружили и в Рязанской области.

Издание 62.инфо сообщило, что фрагменты увезли в неизвестном направлении. Власти Рязанской области инцидент пока не комментировали.

Ночью и утром 13 января российские войска провели массированную ракетную атаку по территории Украины. Воздушные силы ВСУ сообщали, что армия РФ использовала крылатые, аэробаллистические, баллистические, авиационные, зенитные управляемые ракеты. Украинские силы ПВО сбили семь крылатых ракет Х-101/х-555/Х-55 и одну управляемую авиационную ракету Х-59, при этом 20 ракет и дронов, как утверждали в ВСУ, «не достигли своих целей, вследствие активного противодействия средствами радиоэлектронной борьбы».

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