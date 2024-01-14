В Афинах отменили концерт группы The Tiger Lillies, поддержавшей Украину

В столице Греции Афинах из-за жалоб местных жителей отменили бесплатный концерт британской группы The Tiger Lillies. Об этом сообщил книжный магазин Bibliotheque, который организовывал выступление.

Мероприятие должно было состояться 11 января на площади в центральном районе Экзархия.

«Мы получили информацию, что некоторые люди, участвующие в общественных мероприятиях в нашем районе в Экзархии, выражают негативное мнение против концерта», — рассказали организаторы.

Основной причиной этому, по их словам, стала поддержка группой Украины, которая «считается проблемой для многих».

В качестве еще одной причины отмены концерта организаторы назвали чрезмерное число людей, собиравшихся посетить выступление. По их утверждению, всех желающих было бы затруднительно разместить вместе с группой в небольшом пространстве.

Группа The Tiger Lillies в июле 2023 года приезжала с выступлениями в Киев и Львов. Также музыканты анонсировали выпуск альбома под названием «Ukraine», посвященного теме полномасштабной войны.