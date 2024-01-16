Полковника Росгвардии приговорили к шести годам колонии по делу о плохой защите Крымского моста от беспилотников

Второй Западный окружной военный суд приговорил к шести годам колонии общего режима бывшего главу отдела морского управления Росгвардии полковника Сергея Волкова, обвиняемого по делу о поставках некачественных радиолокационных комплексов для защиты Крымского моста в Керченском проливе, пишет «Медиазона».

Военного признали виновным в превышении полномочий, повлекшем тяжкие последствия (пункт «в» части 3 статьи 286 УК). Ему также запретили в течение двух лет занимать государственные должности. Гособвинение просило для подсудимого семь лет колонии.

На время рассмотрения дела Волков находился под домашним арестом. Военного взяли под стражу в зале суда. Своей вины он не признал.

О задержании главы отдела морского управления Росгвардии Сергея Волкова стало известно в марте 2023 года. В обвинительном заключении его уголовного дела сообщалось о контракте между Росгвардией и ФГУП «Ростовский-на-Дону научно-исследовательский институт радиосвязи» (РНИИРС) на сумму 395,5 миллиона рублей о поставках двух радиолокационных комплексов «Орел-2020» для борьбы с дронами и защиты Крымского моста и газопровода из Краснодара в Крым. Контракт был заключен в октябре 2020 года, а отгрузка комплексов должна была произойти к декабрю 2021 года, пишет РИА Новости.

По версии следствия, Волков принял на вооружение системы, хотя на заводе его уведомили, что они не могли решать задачи по борьбе с беспилотниками малого класса. В итоге через месяц после ввода в эксплуатацию Росгвардия отказалась от использования комплексов. Адвокат подсудимого отмечал, что радиолокаторы были закуплены у предприятия-монополиста в этой сфере. При этом юрист охарактеризовал своего подзащитного как «хозяйственника», у которого нет радиотехнического образования.

Россия начала строительство Крымского моста в Керченском проливе после аннексии Крыма. Автомобильное движение по магистрали было открыто в 2018 году, железнодорожное — в 2019-м. В настоящее время Россия использует мост для снабжения своей группировки войск, участвующей во вторжении в Украину. В октябре 2022-го и в июле 2023 года на мосту произошли два взрыва, из-за которых обрушились автомобильные пролеты. В результате первого взрыва погибли четыре человека, в результате второго — семейная пара, находившаяся в одном из автомобилей. Ответственность за взрывы взяла на себя Служба безопасности Украины.

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