Путин велел муниципальным властям «обратить внимание» на участников войны с Украиной. Ведь они не будут «прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях»

Президент РФ Владимир Путин, выступая на совещании с главами муниципалитетов российских регионов, призвал в целях «укрепления кадрового потенциала» обратить внимание на бойцов, вернувшихся с войны в Украине.

«Надо, конечно, обращать внимание на ребят, которые возвращаются из зоны . Когда люди решаются на это, когда проходят вот это горнило, возвращаются — очень многие приоритеты жизненные выстраиваются по-другому. Здесь уже не будешь прыгать без штанов на каких-нибудь там мероприятиях», — сказал Путин.

Президент не уточнил, кто именно «прыгает без штанов» и на каких именно «мероприятиях» это происходит. Он также не пояснил, связаны ли его слова с «почти голой» вечеринкой, прошедшей в конце декабря в московском клубе «Мутабор».

Вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), организованная телеведущей Настей Ивлеевой, прошла 20–21 декабря в московском клубе «Мутабор». После публичного возмущения Z-блогеров многие ее участники, включая саму Ивлееву, а также певцов Филиппа Киркорова, Диму Билана и Лолиту, начали извиняться.

Владелец заведения Михаил Данилов передал в дар одному из московских храмов фрагменты мощей святого Николая, добавив, что он против «мракобесия» и «дьявольщины» и поддерживает церковь. «Радио Свобода» обратило внимание, что сертификат, удостоверяющий подлинность мощей, подписан иподиаконом итальянской епархии, который не служит в ней с 2015 года.

10 января Лефортовский районный суд Москвы приостановил работу клуба на 90 дней по просьбе Роспотребнадзора, который составил на заведение протокол о нарушении санитарных требований.

Что стало с участниками вечеринки

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)

Что стало с участниками вечеринки

Артистов отменяют. Налоговая проводит проверку. В суд подан иск на миллиард. Все извиняются Что произошло с участниками вечеринки Насти Ивлеевой (кажется, этот список еще будет пополняться)