Суд приостановил на 90 дней работу клуба «Мутабор», где проходила «почти голая» вечеринка

Лефортовский районный суд Москвы приостановил на 90 суток работу клуба «Мутабор». Об этом сообщает РИА Новости.

Приостановить работу клуба требовал Роспотребнадзор, который составил протокол о нарушении санитарных требований (статья 6.6 КоАП) на компанию «Арт Центр», владеющую заведением, из-за отравления посетителя пивом. ТАСС утверждал, что претензии к клубу возникли из-за присутствия «больного инфекционным заболеванием» на «почти голой» вечеринке Насти Ивлеевой.

Срок приостановки работы исчисляется с 27 декабря, отмечает РИА Новости. Рассмотрение протокола прошло в закрытом режиме. Об этом просил юрист клуба, так как в деле имеются личные данные и диагноз в карте инфекционного больного. Агентство поясняет, что Роспотребнадзор составил протокол, идентифицировав его личность по кассовому чеку за пиво, оплаченное им банковской картой.

20 и 21 декабря в клубе «Мутабор» прошла вечеринка с дресс-кодом almost naked («почти голый»), которая была организована телеведущей и блогером Настей Ивлеевой. Попавшие в соцсети фото и видео с вечеринки возмутили провластных активистов, после чего актеры и музыканты, присутствовавшие на мероприятии, начали массово извиняться за участие в вечеринке. Среди них — Филипп Киркоров, Ксения Собчак, Лолита Милявская, Дима Билан, Настя Ивлеева. Несмотря на извинения некоторых артистов начали вырезать из новогодних шоу и фильмов.

Владелец клуба «Мутабор» Михаил Данилов в начале января передал в дар храму фрагменты мощей святого Николая, добавив, что он против «мракобесия» и «дьявольщины» и поддерживает церковь. «Радио Свобода» обратила внимание, что сертификат, удостоверяющий подлинность мощей, подписан иподиаконом итальянской епархии, который не служит в ней с 2015 года.

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