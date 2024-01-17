Войска РФ нанесли ракетный удар по Харькову и атаковали дронами Одессу

Российская армия поздно вечером 16 января нанесла ракетный удар по центру Харькова. По Харькову, сообщал глава областной администрации Олег Синегубов, были выпущены две ракеты, предположительно, из ЗРК С-300.

По данным на утро 17 января, в Харькове в результате обстрела пострадали 19 человек, написал в телеграм-канале мэр города Игорь Терехов. Повреждены как минимум 10 жилых домов, сообщил Терехов, подчеркнув, что удар по центру города «носил исключительно террористический характер».

Спустя несколько часов после ракетного удара по Харькову войска РФ атаковали дронами Одессу. По данным командования Воздушных сил ВСУ, в атаке были задействованы 20 дронов, 19 из которых украинским военным удалось сбить. Глава Одесской областной администрации Олег Кипер сообщил о трех пострадавших. В результате атаки, по его данным, был поврежден жилой дом, 130 жителям которого пришлось эвакуироваться.

Российские войска регулярно бьют ракетами по Харькову и атакуют Одессу ударными дронами. Так, в результате российского ракетного удара, нанесенного по Харькову 10 января, были ранены 13 человек, в том числе турецкие журналисты.