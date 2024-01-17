Банки в Турции начали отказываться работать с Россией

Турецкие банки повсеместно стали отказываться от работы с российскими банками, сообщила газета «Коммерсант» со ссылкой на источники на финансовом рынке и участников внешней торговли.

Турецкие банки, пишет издание, разорвали корреспондентские отношения почти со всеми российскими кредитными организациями, а также приостановили обработку платежей без формального закрытия договоров. Один из источников газеты отметил, что банки Турции сделали исключение для дочерних иностранных банков в России.

Ситуация, по словам собеседников «Коммерсанта», усложнилась летом 2023 года и резко обострилась после того, как 22 декабря президент США Джо Байден издал указ о вторичных санкциях против зарубежных компаний, помогающих России в войне в Украине. Указ позволяет властям США отключать иностранные банки от американской финансовой системы за нарушение санкций против РФ.

По словам президента таможенно-логистического брокера KBT Юлии Шленской, «банки в Турции взяли паузу и не осуществляют денежные переводы из России и в страну». Директор по развитию бизнеса SOTA Logistic Игорь Чернышев сообщил, что «не проходит даже оплата услуг», а среди турецких банков «только один пропускает платежи в качестве корреспондента».

Источник ТАСС в банковской сфере Турции заявил 16 января, что турецкие банки находятся «в режиме ожидания» из-за указа Байдена, поскольку в документе использовали широкие формулировки, требующие дополнительных разъяснений.

Китайские государственные банки также ограничивают работу с клиентами из России из-за указа Джо Байдена о вторичных санкциях, сообщило накануне агентство Bloomberg. По его данным, по меньшей мере два банка КНР решили пересмотреть свой российский бизнес, разорвать связи с клиентами, попавшими под санкции, а также прекратить оказывать любые финансовые услуги российской военной промышленности. В Кремле в ответ на публикацию Bloomberg заявили, что Россия продолжает развивать двусторонние отношения с Китаем.

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