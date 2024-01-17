Дарья Трепова обратилась за психологической помощью в СИЗО. Ей назначили психолога из СК, которая действовала в интересах следствия

Дарья Трепова, обвиняемая в убийстве «военкора» Владлена Татарского, обращалась за психологической помощью в СИЗО, но назначенная ей специалистка не предупредила, что действует в интересах следствия. Это следует из показаний Треповой, зачитанных в суде 17 января. За ходом процесса 2-го Западного окружного военного суда в Петербурге следит «Медиазона».

Обнародованные показания Трепова давала 23 августа. По ее словам, в СИЗО психолог Светлана Заковряшина повышала на нее голос и неверно интерпретировала ее слова, а также приписала ей «стремление добиться известности любой ценой». О том, что подсудимая, по ее мнению, «испытывает потребность в известности», Заковряшина также сказала во время допроса в конце декабря 2023 года. Сама Трепова при этом, как следует из ее слов, воспринимает произошедшее с ней как «большой позор».

После разговора с Треповой Заковряшина составила справку, с выводами которой девушка не согласна. Следователь по делу Треповой, которому адвокат девушки задал вопрос о компетентности психолога, ответил: «Оснований сомневаться в ее компетентности нет, она сотрудник СК, и сомневаться в ее выводах нет оснований».

«Важные истории» обратили внимание на то, что муж Заковряшиной Алексей возглавляет медицинскую службу Следственного комитета РФ. Как отмечают журналисты, закон о психиатрической помощи предполагает, что врач «независим в своих решениях и руководствуется только медицинскими показаниями, врачебным долгом и законом».

Дарью Трепову обвиняют в совершении теракта — таковым следствие признало взрыв в петербургском кафе Street Food Bar № 1 2 апреля 2023 года, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин). Трепова принесла на встречу с «военкором» статуэтку, начиненную взрывчаткой. На следующий день после взрыва Трепову задержали в квартире ее знакомого.

Рассмотрение дела Треповой в суде началось в середине ноября 2023 года. Помимо статьи о теракте, ей предъявили обвинение в незаконном обороте взрывчатых веществ и подделке документов. На уже прошедших заседаниях подсудимая рассказала, как встретилась с Татарским, как познакомилась с журналистом Романом Попковым, которого заочно обвиняют в руководстве терактом, и как передавала «военкору» статуэтку, которая взорвалась в кафе. Трепова считает, что ее подставили, и вину в теракте не признает.

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