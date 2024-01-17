На трассе в Брянской области совершил аварийную посадку военный вертолет Ми-8

В Брянской области на трассе М-3 «Украина» вертолет совершил аварийную посадку, повредив высоковольтную линию электропередачи. Об этом сообщил губернатор региона Александр Богомаз.

По его словам, вертолет сел вблизи Севского района. В результате обрыва линии были обесточены четыре муниципальных образования — Севский, Суземский, Брасовский и Комаричский районы. Вскоре во всех пострадавших районах полностью восстановили энергоснабжение.

ТАСС со ссылкой на Минобороны РФ уточнил, что на трассе в Брянской области сел вертолет Ми-8. «По предварительной информации, причиной происшествия могла стать техническая неисправность», — говорится в сообщении ведомства. Члены экипажа не пострадали.

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