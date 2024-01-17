Бывший сотрудник Запорожской АЭС получил работу в Массачусетском технологическом институте В Украине его подозревали в работе на ФСБ из-за пропагандистского ролика о ситуации на станции. Он утверждал, что записал видео после пыток

Андрей Туз Телеканал ATR / Youtube

Бывший сотрудник пресс-службы Запорожской атомной станции Андрей Туз, которого в Украине обвиняли в сотрудничестве с ФСБ после захвата станции и ближайшего к ней города Энергодара, нашел работу в Массачусетском технологическом институте (MIT). Об этом говорится в статье The Wall Street Journal, посвященной истории украинца, утверждающего, что россияне пытками и угрозами вынудили его участвовать в военной пропаганде.

В начале марта 2022 года российские войска захватили станцию и соседний Энергодар, где живут сотрудники АЭС. К моменту начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину Туз жил в Энергодаре и работал заместителем начальника управления по работе с общественностью и СМИ на ЗАЭС, говорится в статье. Туз стал известен на весь мир после того, как 4 марта, когда на станции произошел пожар в результате российского обстрела, он записал несколько роликов о ситуации на ЗАЭС. В этих видео Туз рассказал, что российские военные нанесли удары по станции и не давали потушить пожар, возникший на одном из энергоблоков.

После захвата ЗАЭС российские военные задержали и зачастую пытали сотни работников станции, рассказал Туз. По его словам, когда его самого впервые попросили записать ролик для российской пропаганды, он отказался, но понимал, что не сможет избегать этого вечно. В интервью NPR Туз говорил, что после его отказа российская администрация станции запретила ему работать на АЭС. Жизнь в оккупированном Энергодаре украинец описал журналистам The Wall Street Journal так: «Вы не можете говорить то, что думаете. Вы не можете делать то, что хотите. Это как кролик на ферме. Ты можешь есть морковку, можешь гулять, но когда фермер захочет тебя убить, он тебя убьет».

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В середине июня 2022-го Туз вместе со своей матерью Жанной Горобец уехал из Энергодара, намереваясь попасть в Западную Украину через Крым, Россию, Грузию и страны Европы. Как рассказывал Туз в предыдущих интервью, они проехали несколько блокпостов и прошли фильтрацию на границе оккупированных территорий Украины и РФ. 21 июня машину украинца остановили в районе Сочи, говорил Туз в интервью Reuters в сентябре 2022 года. Сотрудники ГИБДД передали его ФСБ, после чего бывшего работника ЗАЭС доставили в Сочи. Там его обвинили в хулиганстве и задержали.

После задержания сотрудники ФСБ, как утверждал Туз, надели ему на голову полиэтиленовый пакет, связали и стали прижигать пальцы зажигалкой. Журналистам The Wall Street Journal он рассказал, что его избивали и издевались над ним: «Я не мог думать. Я не мог дышать. Тогда я думал, что точно умру. Просто не знал, как быстро». По его словам, его держали в грязной камере размером примерно два на два метра с другим человеком, который, как утверждается, «сошел с ума и безостановочно стучал в дверь».

Андрей Туз утверждает, что в итоге ему предложили записать видео, в котором он опровергнет свои слова о российском обстреле ЗАЭС в обмен на освобождение. Когда Туз согласился, его отвезли в один из парков Сочи, где он записал ролик. 23 июня запись, а также его интервью пропагандистскому телеграм-каналу «Кремлевская прачка», в котором он среди прочего отвечает на вопрос, «кто может насолить в успехе », разошлись по российским соцсетям. В видео Туз утверждает, что находится в отпуске в Сочи, а ролики об обстреле станции снимал «по заказу „Би-би-си“» (в марте 2022 года Туз комментировал «Русской службе Би-би-си» ситуацию на станции, а до этого издание использовало один из его роликов в своем видео) и «по команде генерального директора станции Игоря Мурашова». По словам украинца, в тот момент он думал, что никто не поверит его словам в видео.

Туза освободили вечером 22 июня (в интервью NPR он говорил, что его отпустили на третий день после задержания), но свои документы он смог получить у сотрудников ФСБ только 8 июля. Все это время украинец не мог выехать из России и, как он рассказал Reuters, был вынужден поддерживать связь с силовиком, представившимся Матвеем. Агентство связалось с этим человеком по номеру, который предоставил Туз. Тот не стал отрицать, что работает на российскую разведку, а также подтвердил знакомство с украинцем. По словам этого человека, он и его коллеги сопровождали Туза в Сочи, потому что у него «была интересная информация, которой он мог поделиться». Силовик отрицал факт пыток украинца, заявив, что тот сам обратился к российским спецслужбам.

В сентябре 2022 года Reuters не удалось получить независимые подтверждения пыток Туза. Мать украинца сказала агентству, что когда сына отпустили, тот выглядел «измученным», а на его рубашке была кровь.

После пыток, рассказывал бывший сотрудник ЗАЭС, его также просили назвать имена людей, активно участвующих в политике Энергодара. Он утверждал, что назвал несколько человек, которые, как он знал, уже покинули оккупированную Россией территорию. Кроме того, заявлял Туз, с ним связывался сотрудник Кремля, предлагавший вести видеоблог с ЗАЭС, но украинец отказался. По данным Reuters, бывшему работнику станции звонил некий Илья Черменский, который подтвердил, что работает в администрации президента РФ и разговаривал с Тузом. Черменский отрицал, что пытался завербовать украинца, сообщив, что просил у Туза контакты сотрудников атомной станции, чтобы договориться о ее посещении.

В беседе с The Wall Street Journal Туз заявил, что, возвращая документы, силовики предупредили его, чтобы он больше не высказывался о ситуации на ЗАЭС. «С вами может произойти какой-нибудь несчастный случай. Мы можем сделать что-нибудь с вами и вашей мамой где угодно, — пересказал он угрозы. — В любой точке Европы, США, у вас не будет безопасного места».

В итоге 12 июля Андрей Туз вместе с матерью выехал из России в Грузию, а оттуда уехал в Швейцарию. По словам украинца, по дороге в Европу он узнал, что «Энергоатом» — украинская компания, управляющая ЗАЭС, — уволила его со станции. Служба безопасности Украины подозревает его в сотрудничестве с российскими военными, говорилось во внутреннем документе «Энергоатома» от 11 июля, с которым удалось ознакомиться Reuters. Документ также содержал поручение прекратить трудовые отношения с Тузом.

В комментарии агентству СБУ сообщила, что информация о Тузе «была учтена в оперативно-служебной деятельности», но уголовное досудебное производство в отношении него не возбуждалось. В свою очередь представитель «Энергоатома» сказал Reuters, что Туз больше не работает в компании, отметив, что бывший сотрудник «работал с ФСБ». При этом сразу после выхода пропагандистского видео и интервью Туза в компании допускали, что он выступил с заявлениями под давлением россиян и почти все, о чем он рассказал, — ложь. В СБУ не ответили на просьбу The Wall Street Journal уточнить, подозревают ли Туза в сотрудничестве с россиянами или уже нет.

В Швейцарии бывший работник ЗАЭС познакомился с Якопо Буонджорно, профессором ядерной инженерии и директором по науке и технологиям реактора Массачусетского технологического института (MIT), в одном из проектов которого была открыта вакансия. По словам Буонджорно, он хотел взять на работу именно сотрудника ЗАЭС. «Мы знали, что там есть талантливые люди, и подумали, можем ли мы сделать что-то хорошее хотя бы для одного человека», — сказал профессор журналистам The Wall Street Journal. Знакомый Буонджорно в Украинском ядерном обществе порекомендовал Туза и подтвердил его историю.

В итоге MIT привез Туза в Бостон в рамках программы правительства США «Единство для Украины», которая дает возможность украинским беженцам временно находиться в США. The Wall Street Journal отмечает, что Туз, как и все работники ядерных реакторов в США, должен был пройти проверку на благонадежность. С июля 2023 года бывший сотрудник ЗАЭС работает инженером облучающей установки в Лаборатории ядерного реактора MIT, помогая проектировать, строить и проводить эксперименты в исследовательском реакторе. В статье отмечается, что у Туза три высших образования.

В беседе с The Wall Street Journal Андрей Туз рассказал, что сейчас его жизнь устроена вокруг работы, а также пожаловался на одиночество. Он не знает, сможет ли остаться в США после того, как срок его двухлетней визы истечет. Его мать живет в Европе.

«Больше всего на свете Туз хочет, чтобы Украина победила, а он и другие [беженцы] могли вернуться домой, хотя он не знает, будет ли это безопасно для него после того, как его обвинили в сотрудничестве с россиянами», — пишет издание.

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