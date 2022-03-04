На Запорожской АЭС произошел пожар после обстрела

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В ночь на 4 марта в украинском городе Энергодар в результате обстрела произошел пожар в учебно-тренировочном корпусе Запорожской атомной электростанции — крупнейшей АЭС в Европе.

По данным Госслужбы Украины по чрезвычайным ситуациям, площадь возгорания составила две тысячи квадратных метров. Огнем были охвачены три верхних этажа пятиэтажного здания.

В тушении пожара принимали участие более 40 пожарных. Возгорание ликвидировали в 6:20 утра по местному времени (7:20 мск). Жертв и пострадавших в результате пожара нет, добавили в ведомстве.

В МАГАТЭ сообщали, что пожар не затронул основное оборудование АЭС. Уровень радиации в норме.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с экстренным ночным видеообращением, заявив, что пожар на Запорожской АЭС может стать «вторым Чернобылем и даже большим».

Обновлено. По данным Госинспекции ядерного регулирования Украины, Запорожская АЭС перешла под контроль российских войск.

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