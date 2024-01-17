Бастрыкин поручил завести дело на главу организации, помогающей мигрантам, из-за «оскорбления участников СВО». На его странице нашли пост про «петухов», которых надо «вернуть с фронта»

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело в отношении президента межрегионального узбекского землячества «Ватандош» Усмана Баратова. Об этом сообщается в телеграм-канале СК РФ.

Бастрыкин потребовал завести дело «по факту оскорбления участников ». В сообщении СК говорится, что к главе ведомства обратились российские «военкоры», которые попросили отреагировать на оскорбительные высказывания Баратова в адрес участников российского вторжения в Украину.

«Издевательский пост Баратов разместил в социальной сети», — заявили в СК. О каком именно посте идет речь, не уточняется.

«Коммерсант» сообщает, что провоенные и «патриотические» телеграм-каналы нашли на странице Баратова в «Одноклассниках» пост с комментариями о ценах на яйца. К нему была прикреплена картинка с курицами и подписью про «петухов», которых надо «вернуть с фронта».

Издание отмечает, что Баратов «попал в поле зрения» российских телеграм-каналов после интервью проекту Rasstriga_doc, в котором выразил несогласие с тем, чтобы всех россиян называли русскими. Он отмечал, что он узбек и гражданин России, но «не хочет раствориться». На этот фрагмент интервью обратило внимание, в частности, провластное издание Readovka.

Сам Баратов заявил, что подаст заявление в полицию из-за оскорблений в свой адрес, передает РБК. По его словам, ему поступало «огромное количество звонков и смс с нецензурными оскорблениями и угрозами физической расправы». Он выразил сожаление, что его помощник целый месяц не убирал «сатирическое фото куриц, которое никакое отношение не имеет к инкриминируемым мне якобы оскорблениям участников СВО».

Он отметил, что «курицы и петухи являются полезной и очень хорошей домашней птицей, не имеющей никакого отношения к СВО», а фронты «бывают разные, например, трудовые».

Вице-спикер Госдумы Петр Толстой, комментируя пост Баратова и поручение завести на него дело, заявил, что «все эти национальные диаспоры, землячества и общины не что иное, как легализованные мафиозные структуры».

«Чем эти „землячества“ лучше таких же, но корсиканских или сицилийских? Так же подкупают местную власть, „отмазывают“ собственных боевиков, „крышуют“ полулегальный бизнес и запугивают всех остальных. Пора заканчивать с межнациональным либерализмом. В России не должно быть места параллельным структурам со своими законами, обычаями и властью», — написал депутат.

На странице «Ватандош» во «ВКонтакте» говорится, что организация оказывает юридическую помощь трудовым мигрантам и помогает с освоением русского языка. Страница организации не обновлялась несколько лет.