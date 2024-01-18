Минобороны РФ объявило, что захватило село Веселое к северу от Соледара

Министерство обороны РФ утверждает, что российские военные взяли под свой контроль село Веселое в Донецкой области Украины.

«На донецком направлении в результате успешных активных действий подразделений „Южной“ группировки войск освобожден населенный пункт Веселое Донецкой Народной Республики», — сообщил представитель Минобороны на брифинге для журналистов.

Независимого подтверждения этой информации нет.

Вероятно, министерство обороны имеет в виду село Веселое в Бахмутском районе Донецкой области, к северу от Соледара. Российская армия с декабря 2023 года проводит на этом направлении масштабное наступление.

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