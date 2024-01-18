Обвинение потребовало посадить Стрелкова почти на пять лет по делу о призывах к экстремизму

Прокурор попросил назначить бывшему офицеру ФСБ (Гиркин) четыре года и 11 месяцев колонии общего режима по делу о публичных призывах к экстремизму, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Стрелкова Александра Молохова.

«Медиазона» отмечает, что заседание проходило в закрытом режиме, а журналистов и сторонников Стрелкова отказались пустить в здание Мосгорсуда.

Наказание по вменяемой Стрелкову статье (часть 2 статьи 280 УК РФ) предусматривает до пяти лет лишения свободы.

Уголовное дело в отношении Стрелкова возбудили 18 июля 2023 года, через три дня его задержали в Москве. Поводом для дела послужили два поста в телеграм-канале Стрелкова, касавшиеся аннексированного Крыма и выплат военнослужащим из аннексированной ДНР. В августе стало известно, что дело Стрелкова засекретили. В декабре суд приступил к рассмотрению дела по существу.

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