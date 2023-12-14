В Москве начали судить Игоря Стрелкова. Его обвиняют в призывах к экстремизму

Мосгорсуд начал рассматривать по существу дело бывшего офицера ФСБ (Гиркина) о публичных призывах к экстремизму, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката Гаджи Алиева.

«В ходе сегодняшнего заседания в Мосгорсуде Стрелкову было зачитано обвинительное заключение. С доводами этого документа мой подзащитный категорически не согласился и вину не признал», — сказал Алиев.

Как рассказал другой защитник Стрелкова Александр Молохов, бывший офицер уже дал показания: «Обычно подсудимые дают показания в конце судебного следствия, но наш подзащитный воюет с открытым забралом, поскольку ему нечего скрывать», — пояснил BFM Молохов.

По словам Алиева, в суде Стрелков заявил, что не призывал в своем телеграм-канале к осуществлению экстремистской деятельности, «а мотивом для размещения постов было привлечение внимания к проблемам мобилизованных в ДНР военнослужащих по невыплате им денежного довольствия».

Речь про пост Стрелкова, в котором он заявил, что ответственных за отсутствие выплат «расстреливать мало». Sota со ссылкой на Молохова пишет, что в суде Стрелков назвал эти «оценочным мнением, образным выражением, которое ни в коем случае не стоит воспринимать буквально».

Суд рассматривает дело Стрелкова в закрытом режиме. Следующее заседание назначено на 20 декабря.

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину Игорь Стрелков регулярно комментировал ход войны и нередко критиковал действия руководства РФ. Уголовное дело в отношении Стрелкова было возбуждено 18 июля, через три дня его задержали в Москве. Поводом для дела послужили два поста в телеграм-канале Стрелкова, касавшиеся аннексированного Крыма и выплат военнослужащим из ДНР.

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