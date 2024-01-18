Европарламент призвал не давать Венгрии деньги ЕС

Депутаты Европейского парламента приняли резолюцию, в которой призвали не предоставлять Венгрии субсидии Евросоюза, пока в стране не проведут необходимые реформы. За резолюцию проголосовали 345 депутатов, 104 выступили против, 29 воздержались, сообщается на сайте Европарламента.

Авторы резолюции призвали провести юридическую проверку решения Еврокомиссии, которая в декабре 2023 года разморозила для Венгрии 10,2 миллиарда евро. Это около трети средств, замороженных ЕС в 2022 году из-за проблем Венгрии с верховенством закона и взяточничеством.

Европарламент осудил действия премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, который в декабре поправки в бюджет ЕС, которые предусматривали выделение Украине 50 миллиардов евро. Европарламент заявил, что настаивает на срочном выполнении уже взятых обязательств по финансированию Украины и призвал Евросовет согласовать такую позицию на внеочередном саммите 1 февраля.

В резолюции сказано, что правительство Венгрии предпринимает «преднамеренные, постоянные и систематические усилия», подрывающие основополагающие ценности ЕС. Авторы документа заявили, что «Евросоюз ни в коем случае не может поддаваться шантажу и торговать стратегическими интересами ЕС и его союзников, отказываясь от своих ценностей». Депутаты призвали реформировать процесс принятия решений в Евросовете, «чтобы положить конец злоупотреблению правом вето и шантажу».

Принятая резолюция не обязательна к исполнению, но, как отмечает Bloomberg, усиливает давление на Еврокомиссию и страны — участницы ЕС, чтобы они заняли более жесткую позицию в отношении финансирования Венгрии.

Евросоюз в 2022 году приостановил выделение Венгрии около 30 миллиардов евро из-за проблем с верховенством закона и взяточничеством. Чтобы разблокировать деньги, Венгрия должна выполнить ряд требований — от обеспечения академической свободы до защиты прав ЛГБТК-сообщества. В декабре 2023 года ЕС выделил Венгрии около 10 миллиардов евро замороженных средств после того, как правительство Виктора Орбана выполнило требования по укреплению независимости судебной системы.

При этом около 20 миллиардов евро остались заблокированы для Венгрии. 17 января глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что средства «останутся заблокированными до тех пор, пока Венгрия не выполнит все необходимые условия». Глава канцелярии премьер-министра Венгрии Гергей Гуйяш заявил 18 января, что страна не станет менять законы, которые, по мнению ЕС, ущемляют права ЛГБТК-сообщества и просителей убежища.