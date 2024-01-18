Правозащитника Грегори Винтера приговорили к трем годам колонии по делу о «фейках» про армию

Череповецкий городской суд приговорил правозащитника Грегори Винтера к трем годам колонии общего режима, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.

Винтеру также запретили на два года администрировать сайты. Сторона обвинения запрашивала для правозащитника шесть лет и три месяца колонии общего режима.

Поводом для уголовного преследования Винтера стал его комментарий во «ВКонтакте» о погибших мирных жителях Бучи и восемь репостов об обстреле драмтеатра в Мариуполе, уточняет «ОВД-Инфо».

У Винтера диагностирован диабет, из-за чего правозащитник и его адвокаты опасались, что он может уже не выйти на свободу. Накануне вынесения приговора Винтер написал обращение на имя президента России Владимира Путина, в котором попросил разрешить ему добровольную эвтаназию в случае назначения реального срока. По мнению правозащитника, в колонии его не смогут обеспечить необходимыми лекарствами, из-за чего его ждет «мучительная смерть среди чужих, жестоких и предельно равнодушных людей».

Грегори Винтер был главой отделения «За права человека» в Череповце. Он известен, в частности, борьбой против вырубки Пуловского леса.

Об уголовном деле в отношении Винтера стало известно в сентябре 2022 года, около месяца он провел в СИЗО. В октябре Винтера перевели под домашний арест, а в ноябре 2023 года ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.

«Мемориал» признал Винтера политическим заключенным.

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«Лысуха — отличная мышеловка, а Вася может работать сторожевым котом» Активиста Григория Винтера судят за «фейки» о российской армии. Он опасается, что из-за болезни может уже не выйти на свободу, — и ищет новый дом для своих девяти кошек

Подробнее о Винтере

«Лысуха — отличная мышеловка, а Вася может работать сторожевым котом» Активиста Григория Винтера судят за «фейки» о российской армии. Он опасается, что из-за болезни может уже не выйти на свободу, — и ищет новый дом для своих девяти кошек