Правозащитника Грегори Винтера приговорили к трем годам колонии по делу о «фейках» про армию
Череповецкий городской суд приговорил правозащитника Грегори Винтера к трем годам колонии общего режима, признав его виновным в распространении «фейков» о российской армии, сообщает объединенная пресс-служба судов Вологодской области.
Винтеру также запретили на два года администрировать сайты. Сторона обвинения запрашивала для правозащитника шесть лет и три месяца колонии общего режима.
Поводом для уголовного преследования Винтера стал его комментарий во «ВКонтакте» о погибших мирных жителях Бучи и восемь репостов об обстреле драмтеатра в Мариуполе, уточняет «ОВД-Инфо».
У Винтера диагностирован диабет, из-за чего правозащитник и его адвокаты опасались, что он может уже не выйти на свободу. Накануне вынесения приговора Винтер написал обращение на имя президента России Владимира Путина, в котором попросил разрешить ему добровольную эвтаназию в случае назначения реального срока. По мнению правозащитника, в колонии его не смогут обеспечить необходимыми лекарствами, из-за чего его ждет «мучительная смерть среди чужих, жестоких и предельно равнодушных людей».
Грегори Винтер был главой отделения «За права человека» в Череповце. Он известен, в частности, борьбой против вырубки Пуловского леса.
Об уголовном деле в отношении Винтера стало известно в сентябре 2022 года, около месяца он провел в СИЗО. В октябре Винтера перевели под домашний арест, а в ноябре 2023 года ему изменили меру пресечения на запрет определенных действий.
«Мемориал» признал Винтера политическим заключенным.