Власти Эстонии решили не продлевать ВНЖ главе Эстонской православной церкви Московского патриархата. Ему придется покинуть страну

Власти Эстонии решили не продлевать вид на жительство главе Эстонской православной церкви Московского патриархата митрополиту Таллинскому и всея Эстонии Евгению (Валерий Решетников), сообщает ERR со ссылкой на Департамент полиции и погранохраны (PPA).

Руководитель бюро пограничной охраны Пыхьяской префектуры Индрек Ару объяснил это решение тем, что Решетников, по версии властей, выражал в своей публичной деятельности поддержку действиям России в Украине.

«Несмотря на сделанные ранее предупреждения, Решетников не изменил риторику, несоответствующую ценностям и неподходящую для правового поля Эстонии. Поэтому Решетников признан представляющим угрозу безопасности государства», — заявили в пресс-службе.

В ведомстве уточнили, что приняли во внимание деятельность Решетникова как представителя Московского патриархата в Эстонии. Срок действия его ВНЖ истекает 6 февраля.

Как пишет ERR, Решетников живет в Эстонии на основании срочного вида на жительство в общей сложности четыре года. Ему выдавали ВНЖ на укороченный срок, то есть дважды на два года. Последнее продление вида на жительство Решетникова было два года назад, незадолго до начала полномасштабной войны.

Поскольку у Решетникова нет оснований для пребывания в стране, например, близких родственников в Эстонии, он должен будет покинуть страну после истечения срока ВНЖ.

В октябре 2022 года «Новая газета. Балтия» писала, что Валерий Решетников осудил вторжение российских войск в Украину, а также заявил, что не разделяет слова патриарха Кирилла об отпущении грехов военнослужащим. Издание ссылалось на письмо митрополита, которое он отправил в МВД и Минюст в ответ на вопросы о его отношении к войне. Это письмо также было опубликовано сайте Эстонской православной церкви, однако сейчас этого письма на сайте нет.