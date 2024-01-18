Ирине Горбачевой после начала войны не давали сниматься, но ее карьеру спас Никита Михалков, утверждает «Дождь» Режиссер «лично провел переговоры с Кремлем, чтобы снять блокировку»

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Актриса Ирина Горбачева с началом полномасштабной войны в Украине попала в «черный список» актеров, выступивших против российской агрессии, но избежать запрета на съемки в России ей помог Никита Михалков. Об этом рассказала ведущая телеканала «Дождь» Юлия Таратута, ссылаясь на собственные источники в российской киноиндустрии.

Как утверждает журналистка, Михалков «лично провел переговоры с Кремлем и Минкультом о том, чтобы снять блокировку с Горбачевой», потому что она была ему нужна на съемках фильма «Бременские музыканты». Режиссер выступил продюсером картины. «Бременские музыканты» вышли в кинотеатрах 1 января 2024 года, став одним из лидеров новогоднего кинопроката в России. Ирина Горбачева исполнила в картине роль Кошки.

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У Ирины Горбачевой украинские корни. Она родилась и до девяти лет прожила в Мариуполе, после чего переехала с семьей в Подмосковье. Актриса была замужем за популярным украинским музыкантом, участником групп Quest Pistols и «Агонь» Антоном Савлеповым.

После начала полномасштабной российско-украинской войны она публиковала антивоенные посты, активно помогала украинским беженцам и на время покинула Россию, но вскоре вернулась в страну и возобновила работу в кино. Летом 2023 года в российском прокате вышел фильм «Дыхание» о пандемии ковида, в котором Горбачева сыграла главную роль.

В январе 2024 года по случаю выхода «Бременских музыкантов» Горбачева дала интервью ютьюб-каналу о моде «Мадонна Мур», который ведет соосновательница прокремлевского телеграм-канала Mash Мадонна Дуняева. В нем актриса заявила, что является «частью системы» и «частью своего государства». По словам Горбачевой, после начала у нее был «раздрай по всем фронтам»: она развелась с мужем и от нее отвернулись 95% ее друзей. Но в итоге она «выбрала жить в своей стране, потому что ее любит».

Телеканал Дождь

«Несложно догадаться, что и нынешнее интервью Горбачевой, и ее откровенный рассказ о личной, уже вполне патриотической жизни были приурочены именно к премьере „Бременских музыкантов“. А поддержка военной агрессии, очевидно, входила в пакет выхода из стоп-листа — чтобы ни у кого не возникало сомнений, почему актриса с украинским происхождением и непогашенным сочувствием к жертвам военной агрессии снимается в новогоднем блокбастере, снятом на государственные деньги», — заключила Юлия Таратута.

В 2022 году в СМИ фигурировал так называемый «список запрещенных музыкантов», концерты которых якобы признаны властями РФ нежелательными. Об аналогичном стоп-листе для артистов, выступающих против войны, ранее не сообщалось.

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