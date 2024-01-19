61-летнего пилота из Абакана приговорили к восьми годам по делу о «приготовлении к госизмене». Его обвинили в том, что он якобы собирался воевать за Украину

Верховный суд Хакасии приговорил 61-летнего пилота гражданской авиации из Абакана Игоря Покусина к восьми годам и одному месяцу колонии строгого режима по обвинению в «приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника», сообщает правозащитный проект «Первый отдел».

По версии следствия, Покусин, у которого стоят протезы вместо двух суставов и стент в сердце, якобы собирался уехать в Украину, чтобы вступить в ВСУ.

Правозащитники отмечают, что пилот вину не признал. «Он не скрывает своих антивоенных взглядов, но воевать на чьей-либо стороне никогда не собирался. Защита считает, что признательное показание было выбито под пытками», — пишет «Первый отдел».

Проект уточняет, что наказание Покусину было назначено по совокупности приговоров (ранее его судили по делу о вандализме). С учетом срока в СИЗО пилот проведет в колонии семь лет. Прокуратура просила для Покусина семь лет и один месяц колонии.

Игоря Покусина задержали в аэропорту Красноярска при попытке уехать из России в июле 2022 года. В этот момент пилот находился под подпиской о невыезде по делу о вандализме. Его обвиняли в том, что он облил желтой и синей краской баннер с буквой Z и написал «Слава Украине» на стене музея в Абакане в марте 2022 года.

В начале декабря Покусина приговорили к шести месяцам ограничения свободы по делу о вандализме, после чего его снова задержали, но уже по делу о госизмене.

Как писала «Русская служба Би-би-си», дело против пилота основано, среди прочего, на прослушке его телефонных разговоров с друзьями, с которыми он обсуждал свои планы вернуться на родину (Покусин родился в Одессе). Кроме того, в одном из разговоров пилот говорил, что хотел бы помогать Украине, например, вывозить раненых или доставлять провизию.

«Первый отдел» отмечает, что дело Покусина — одно из первых известных в России дел о госизмене в форме перехода на сторону противника.

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