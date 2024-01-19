Правительство РФ предложило ввести обязательный консульский учет россиян, проживающих за рубежом

Правительство России утвердило концепцию миграционной политики на ближайшие два года. В ней, в частности, говорится о планах ввести обязательный консульский учет россиян, проживающих за рубежом. Об этом сообщают РИА Новости и РБК, в распоряжении которых есть документ.

«Ожидаемый результат — определено понятие „гражданин, постоянно проживающий за пределами Российской Федерации“, а также конкретизирован правовой статус этой категории граждан», — цитирует документ РБК.

Ввести эту норму предполагается к 20 июня 2025 года.

Подробности инициативы неизвестны, в том числе о том, как будет происходить учет россиян.

На Консульском информационном портале говорится, что в настоящее время граждане РФ, находящиеся за пределами страны, имеют право встать на учет в дипломатическом представительстве или консульском учреждении. Там отмечается, что это «сугубо добровольная» инициатива, которая осуществляется по желанию гражданина «вне зависимости от цели и срока пребывания за рубежом».

«При этом факт постановки на учет либо отсутствие таковой не порождают для гражданина каких-либо правовых последствий», — говорится на сайте.

В конце декабря «Ведомости» писали, что Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян, есть ли у них иностранное гражданство или вид на жительство. По словам собеседников издания, налоговая служба направила россиянам анкеты с просьбой предоставить данные за 2022 год. ФНС просит предоставить копии паспортов (внутреннего и заграничного), выписки по счетам в иностранном банке, а также копии документов, подтверждающих, что у них есть гражданство или вид на жительство (ВНЖ) других стран. Газета отмечала, что ранее ФНС не запрашивала данные о гражданстве и виде на жительство у потенциальных обладателей счетов за рубежом.

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