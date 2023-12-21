«Ведомости»: налоговая служба начала опрашивать россиян, есть ли у них иностранное гражданство или вид на жительство

Федеральная налоговая служба (ФНС) начала опрашивать россиян о соблюдении валютного законодательства, сообщила газета «Ведомости», ссылаясь на юристов и налоговых консультантов.

По словам собеседников издания, налоговая служба направила россиянам анкеты с просьбой предоставить данные за 2022 год. В частности, как указывает газета, налоговые инспекторы просят предоставить копии паспортов (внутреннего и заграничного), выписки по счетам в иностранном банке, а также копии документов, подтверждающих, что у них есть гражданство или вид на жительство (ВНЖ) других стран.

Раньше ФНС не запрашивала данные о гражданстве и виде на жительство у потенциальных обладателей счетов за рубежом, отметили «Ведомости». Партнер департамента налогового и юридического консультирования Kept Донат Подниек рассказал изданию, что запрос выписок по иностранным счетам — давняя и распространенная практика, а иностранное гражданство и ВНЖ налоговую раньше не интересовали.

Запрос данных об иностранном гражданстве или ВНЖ, считает Подниек, связан с «более глубокой проработкой выполнения гражданами РФ обязательств по валютному законодательству». Эксперт допустил, что так ФНС пытается выявить незадекларированные иностранные счета. «В частности, при наличии второго гражданства или ВНЖ в иностранном банке клиент может числиться как резидент страны второго гражданства или ВНЖ. Тогда есть вероятность, что информация по счетам этого клиента в Россию не передается», — сказал Подниек.

После полномасштабного вторжения российских войск в Украину некоторые страны, в том числе США, Великобритания, Германия, Швейцария, Латвия и Украина, отказались обмениваться с Россией информацией по налоговым вопросам.

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