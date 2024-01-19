Прокурор запросил для Дарьи Треповой 28 лет колонии

Прокурор попросил назначить Дарье Треповой 28 лет колонии общего режима по делу о убийстве «военкора» Владлена Татарского, сообщает объединенная пресс-служба судов Санкт-Петербурга.

Трепову обвиняют по статьям о совершении теракта, повлекшего смерть человека (пункт «б» части 3 статьи 205 УК), незаконном обороте взрывных устройств (часть 4 статьи 222.1 УК) и подделке документов (часть 4 статьи 327 УК).

Как поясняет «Медиазона», по первой статье прокуратура запросила Треповой 19 лет лишения свободы, по второй — 14 лет со штрафом в 800 тысяч рублей, по третьей — три года лишения свободы.

Издание также пишет, что Трепова признала вину в том, что использовала документы студентки художественной академии имени Репина Анастасии Криулиной, а также принесла на «творческий вечер» «военкора» статуэтку. При этом Трепова настаивает, что не знала про взрывчатку внутри статуэтки.

Вместе с Треповой судят Дмитрия Касинцева, в квартире которого ее задержали. Касинцеву вменяют укрывательство особо тяжкого преступления (часть 2 статьи 316 УК). Прокурор попросил назначить Касинцеву год и 10 месяцев колонии общего режима.

Новость дополняется.

Дарью Трепову задержали 3 апреля 2023 года — на следующий день после взрыва в петербургском кафе Street Food Bar № 1, в результате которого погиб «военкор» Владлен Татарский (настоящее имя — Максим Фомин), а более 50 человек получили ранения. Трепова принесла на «творческий вечер» Татарского и вручила ему статуэтку, начиненную взрывчаткой.

Сама Трепова настаивает, что не знала взрывчатке в статуэтке. Также она рассказывала, что задание познакомиться с Татарским дали ей проживающий в Украине журналист Роман Попков и человек с псевдонимом «Гештальт». Статуэтку со взрывчаткой, по версии следствия, Треповой передал украинец Юрий Денисов.

17 января муж Треповой Дмитрий Рылов потребовал от Попкова сознаться в организации убийства «военкора». Журналист причастность к убийству отрицает.

Интервью мужа Дарьи Треповой

«Я корю себя, что не докопался глубже. Возможно, всего этого можно было избежать» Муж Дарьи Треповой потребовал от журналиста Романа Попкова сознаться в организации убийства «военкора» Владлена Татарского. Мы с ним поговорили

Интервью мужа Дарьи Треповой

«Я корю себя, что не докопался глубже. Возможно, всего этого можно было избежать» Муж Дарьи Треповой потребовал от журналиста Романа Попкова сознаться в организации убийства «военкора» Владлена Татарского. Мы с ним поговорили