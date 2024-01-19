Минобороны Великобритании сообщило, что провело первые боевые испытания лазерного оружия

Военные Великобритании впервые в ходе испытаний поразили воздушные цели с помощью системы лазерного направленного энергетического оружия дальнего действия DragonFire, сообщило министерство обороны страны.

Испытания проводились на Гебридском полигоне в Шотландии. Дальность действия DragonFire засекречена, заявило британское военное ведомство, отметив лишь, что комплекс может поражать «любую видимую цель». Как сообщает газета Times, лазер с разных позиций и расстояния в несколько километров уничтожил приближающиеся дроны.

В министерстве также утверждают, что система достаточна точна, чтобы попасть в монету номиналом в один фунт стерлингов (диаметр 2,3 сантиметра) с расстояния в один километр.

Стоимость одного выстрела из лазера ведомство оценило менее чем в 10 фунтов (примерно 13 долларов США). Для сравнения стоимость одной ракеты Sea Viper, которыми британский эсминец «Даймонд» поразил ракеты и беспилотники хуситов в Красном море, около одного миллиона фунтов (1,3 миллиона долларов).

Испытания стали «важным шагом» на пути внедрения лазерной технологии на вооружение. Армия и флот Великобритании рассматривают возможность использования этого оружия для ПВО, говорится в заявлении. Министр обороны страны Грант Шаппс заявил, что эта технология может снизить «зависимость от дорогих боеприпасов, а также риск сопутствующего ущерба».

Разработка лазерного оружия происходит на фоне растущего использования в вооруженных конфликтах беспилотников, которые слишком дорого сбивать ракетами, отмечает BBC News. ВМС США уже установили лазерные системы на нескольких эсминцах, но пока не сообщалось о том, чтобы они их применили в бою.

В 2018 году президент России Владимир Путин анонсировал создание российского лазерного комплекса «Пересвет». Как утверждали в Минобороны, в том же году «Пересветы» заступили на опытно-боевое дежурство. Никакой информации о характеристиках «Пересвета» до сих пор не раскрывалось; якобы эти комплексы способны ослеплять спутниковые системы разведки противника, однако об их реальном применении или успешных испытаниях ничего не сообщалось. Осенью 2022 года появились слухи, что светящиеся столбы, замеченные в районе Белгорода, могут быть результатом работы комплекса «Пересвет».

Весной 2022 года на тот момент вице-премьер Юрий Борисов говорил, что российские военные якобы применяют первые образцы других отечественных лазерных комплексов «Задира» в ходе вторжения в Украину. По его словам, они могут прожигать цель и сбивать беспилотники на дальности до пяти километров. Независимого подтверждения этому не появилось.

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