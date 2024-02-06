Суд в Москве заочно арестовал Бориса Акунина

Басманный районный суд Москвы заочно арестовал писателя Бориса Акунина (настоящее имя — Григорий Чхартишвили), сообщила пресс-служба московских судов общей юрисдикции.

Акунин живет за пределами России. Срок ареста Акунина будет исчисляться с момента его фактического задержания или передачи правоохранительным органам РФ, заявила пресс-служба московских судов.

Бориса Акунина обвиняют в распространении «фейков» об армии и в публичном оправдании терроризма. Он объявлен в международный розыск.

Борис Акунин публично выступил против российского вторжения в Украину. Уголовное дело против него возбудили в декабре 2023 года. В рамках дела следователи приходили с обыском в московское издательство «Захаров», выпускающее книги писателя. Росфинмониторинг внес писателя в список террористов и экстремистов. Минюст РФ в январе объявил Акунина «иностранным агентом». На фоне преследования издательство АСТ прекратило публикацию книг Акунина, а крупные книжные магазины приостановили продажи его произведений.

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