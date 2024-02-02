Борис Акунин

Российские книжные магазины и библиотеки начали прятать, а в некоторых случаях убирать из продажи книги Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) еще в 2022 году — через несколько месяцев после начала полномасштабной российско-украинской войны, которую осудил писатель. К запрету книг оппозиционно настроенных авторов, в том числе объявленных «иностранными агентами», призывала председатель думского комитета по культуре Елена Ямпольская. В то же время в один из российских театров, как рассказывал сам Акунин, позвонили из прокуратуры и потребовали снять его имя с афиш.

Новая волна преследований началась в конце 2023 года после «пранка» Вована и Лексуса (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров), которые позвонили писателю от имени Александра Ткаченко (занимал пост министра культуры Украины до июля 2023 года), а также под видом Владимира Зеленского. В беседе с ними Акунин, среди прочего, сообщил, что организовал сбор средств на помощь Украине.

После публикации разговора издательство решило прекратить выпускать его книги, а также удалило упоминания о писателе со своего сайта. Сеть книжных магазинов «Читай-город — Буквоед» и сервис цифровых книг «Литрес» приостановили продажи романов Акунина. Один из старейших российских литературных журналов «Новый мир» удалил со своего сайта две пьесы Акунина — «Чайка» и «Гамлет. Версия».

В середине декабря стало известно, что в отношении Акунина возбудили дело по статьям о «фейках» об армии (207.3 УК РФ) и о публичном оправдании терроризма (205.2 УК РФ), а самого писателя включили в реестр «экстремистов и террористов». Вскоре Минюст РФ внес его в реестр «иноагентов», а МВД объявило его в розыск (Борис Акунин не живет в России с 2014 года). Сотрудники Следственного комитета пришли с обыском в издательство «Захаров», которое выпускает книги Акунина. Депутат Госдумы от «Единой России» Андрей Гурулев назвал писателя «врагом», который «желает поражения своей стране» и за это «должен быть уничтожен».

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В российских театрах стали отменять постановки по книгам писателя. Российский академический молодежный театр (РАМТ) в Москве снял с репертуара все спектакли по его произведениям. Петербургский Александринский театр тоже сначала отменил показ спектакля «1881» по книге Акунина, а затем объявил, что авторство пьесы принадлежит не ему. Администрация театра заявила, что «1881» состоит из «компиляции исторических материалов, диалогов, основанных на архивных материалах», а авторство «текста, звучащего в спектакле, принадлежит творческой группе постановки театра и режиссеру спектакля».

Другая петербургская площадка — театр мюзикла «ЛДМ. Новая сцена» — просто изменила свою постановку «Алмазная колесница», основанную на одноименном детективном романе из серии о приключениях Эраста Фандорина. Главному герою изменили имя, а место действия спектакля перенесли из Японии в Китай. Постановку назвали «Марко Поло. Белый лотос». При этом в театре заявили, что переделали спектакль не по цензурным соображениям, а с перспективой гастролей в Китае.

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Людмила Улицкая

Похожим образом в России преследуют Людмилу Улицкую, которая осудила войну с Украиной и уехала за границу. Еще с осени 2022 года ее книги начали прятать в магазинах или заворачивать в «иноагентские обложки», хотя писательницу не объявляли «иноагентом».

В ноябре 2023 года «патриотические» активисты пытались обвинить Улицкую, а также писателей Виктора Ерофеева и Владимира Сорокина в том, что они финансируют ВСУ. Донос в Следственный комитет и Генеральную прокуратуру России с требованием проверить писателей по статье о содействии террористической деятельности (205.1 УК) появился после продажи одного экземпляра подписанной писателями книги на аукционе в пользу ВСУ. В ответ писатели заявили, что не причастны к финансированию военных организаций. Проводили ли проверку и чем она закончилась, неизвестно.

В январе 2023-го Вован и Лексус опубликовали «пранк» с Улицкой. Они позвонили ей под видом главы офиса президента Андрея Ермака. В разговоре писательница сказала, что гонорары с продаж ее книг «идут на Украину».

После этого Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева, московские библиотеки перестали выдавать ее книги, а издательство АСТ объявило, что приостанавливает выплаты по всем договорам с писательницей. Лидер парламентской партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов попросил главу Следственного комитета начать проверку в отношении Улицкой. Пропагандистка, обозревательница РИА Новости Виктория Никифорова назвала писательницу «мусором» и призвала применить в отношении нее о конфискации имущества за «фейки» об армии.

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Дмитрий Быков

Еще одним писателем, пострадавшим от провокации Вована и Лексуса, стал Дмитрий Быков. Пропагандисты связались с ним так же, как и с Улицкой, под видом главы офиса президента Украины . В разговоре с «Ермаком» писатель заявил, что не отказался бы приехать в Украину, преподавать в местных вузах или выполнять какую-то другую работу, и что он ждет, когда ВСУ освободят захваченный войсками РФ Мариуполь. Быков добавил, что если бы в Украине издали книгу писателя о Зеленском, то весь гонорар от нее он отправил бы на дроны для ВСУ.

После «пранка» продажу книг Быкова в России прекратили. Подобные меры писатель посчитал бесполезными и сослался на исторический опыт: «Ничего нового не происходит, ничего другого быть не могло, я никогда не жил на книжные гонорары, зарабатывая журналистикой и педагогикой. В этом смысле тоже ничего не изменилось, а кто хочет меня читать — будет читать по-прежнему».

В январе на Быкова составили протокол по административной статье об участии в деятельности «нежелательной» организации (статья 20.33 КоАП). Полиция обратила внимание на интервью, которое он взял у Бориса Гребенщикова. Оно вышло на ютьюб-канале «Новой газеты Европа» 20 сентября 2023 года. Генпрокуратура объявила издание «нежелательной» организацией в конце июня 2023 года.

Владимир Сорокин

В начале января 2024 года движение «Сорок сороков» обратилось в МВД с просьбой проверить роман Владимира Сорокина «Наследие» на «пропаганду педофилии». 23 января стало известно, что книга исчезла из поиска онлайн-магазинов «Лабиринт», Ozon и Wildberries. Телеграм-канал Mash сообщил, что «инициативная группа из коллег Сорокина по цеху и неравнодушных к русской прозе читателей» потребовала, чтобы Следственный комитет РФ проверил издательство АСТ на предмет «пропаганды ЛГБТ», а саму книгу — на «пропаганду ЛГБТ и насилия над детьми». Обращение, по информации Mash, подписали полторы тысячи человек. Связаны ли доносы между собой, неясно. Издательство АСТ, выпустившее роман, отправило его на экспертизу.

Сорокин отверг обвинения. Он назвал резонанс вокруг доноса «шумихой, поднятой группой доносчиков», а «причитания» о якобы найденном в романе насилии над детьми — ложью. Авторы жалобы «выхватывают куски из романа» и «навешивают нужные [им] ярлыки», заявил писатель.

Ответ Сорокина доносчикам

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Ответ Сорокина доносчикам

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Фото на обложке: Юрий Кочетков / EPA / Scanpix / LETA