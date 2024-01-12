Минюст РФ объявил «иноагентами» Бориса Акунина и издание «Холод»

Министерство юстиции РФ обновило реестр «иностранных агентов», включив в него писателя Бориса Акунина и издание «Холод».

Также в реестр попали автор телеграм-канала Moscow Calling Андрей Куршин, журналист «Новой газеты» Александр Минкин и бывший муниципальный депутат из Марий Эл Антон Соколов.

В сообщении Минюста отмечается, что все они выступали против проведения « ». Также в ведомстве заявили, что все, кроме Минкина, «распространяли недостоверные сведения, направленные на формирование негативного образа Российской Федерации и ее Вооруженных сил».

В то же время Минкин, по версии Минюста, распространял «недостоверную информацию» о принимаемых российскими властями решениях и проводимой ими политике.

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