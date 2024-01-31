Людмилу Улицкую, которая выступает против войны в Украине, лишили звания почетного профессора РХТУ

Писательницу Людмилу Улицкую лишили звания почетного профессора Российского химико-технологического университета имени Менделеева, сообщила глава комитета Госдумы РФ по культуре Елена Ямпольская.

Депутат опубликовала выписку из протокола ученого совета РХТУ, которую ей прислал университет. До этого Ямпольская призвала вуз отменить почетное звание Улицкой и потребовала разъяснений от «коллег из Минобронауки», почему этого не сделали раньше.

В документе говорится, что члены совета лишили Улицкую почетного звания на заседании 30 августа 2023 года. За это решение проголосовали все 50 участников встречи.

За несколько часов до публикации депутата прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус (Владимир Кузнецов и Алексей Столяров) выложили в своих соцсетях видео с Улицкой. Они позвонили писательнице под видом главы офиса президента Украины Андрея Ермака.

В ходе разговора с «пранкерами» в ответ на вопрос об отношении Улицкой к терактам, во время которых погибли или были ранены кремлевские пропагандисты, заявила: «Не могу сказать, что мне это очень нравится. Но у вас есть право на это». Кроме того, писательницу вынудили признаться, что гонорары с продаж ее книг «идут на Украину».

Людмила Улицкая неоднократно выступала против полномасштабного российского вторжения в Украину. После начала войны она уехала из России и сейчас живет в Германии.

В ноябре 2023 года «патриотические» активисты уже пытались писателей Людмилу Улицкую, Виктора Ерофеева и Владимира Сорокина в том, что они финансируют ВСУ. В ответ Улицкая, Ерофеев и Сорокин заявили, что не причастны к финансированию военных организаций.

После начала войны прокремлевские «пранкеры» Вован и Лексус начали звонить российским деятелям культуры, выступившим против войны, вынуждая их делать резонансные заявления. После публикаций «пранков» на артистов и писателей нередко пишут доносы, а затем заводят уголовные дела.

Так, после «пранка» с Борисом Акуниным и Дмитрием Быковым, которые поддержали Украину, книги писателей изъяли из продажи, а в российских театрах сняли с показа или переделали спектакли по пьесам Акунина. Самого писателя объявили «иностранным агентом», а также завели на него дело об «оправдании терроризма» и о «фейках» про российскую армию.