В мюзикле «Алмазная колесница» в Петербурге Эраста Фандорина заменили на Марко Поло. Это назвали «реинвенцией» Якобы это связано с китайскими гастролями, а не с уголовным делом Бориса Акунина

Театр мюзикла «ЛДМ. Новая сцена» в Санкт-Петербурге изменил свою постановку «Алмазная колесница», основанную на одноименном детективном романе Бориса Акунина (Григория Чхартишвили) из серии о приключениях Эраста Фандорина. Теперь она называется «reinvention-мюзикл» «Марко Поло. Белый лотос».

Как сообщается в афише на сайте театра, продюсерская компания решила переписать либретто — «перенести место действия в дружественный Китай, а главным героем сделать Марко Поло — потомка великого путешественника, „открывшего“ Поднебесную для Европы».

«Мюзикл одел красивые цвета „Белого лотоса“ и переехал в китайский город Шанду», — говорится в описании. Местом действия оригинального романа была Япония конца XIX — начала XX века, в частности, периода Русско-японской войны.

Режиссером-постановщиком мюзикла выступил Иван Стависский. Автор либретто и режиссерской концепции, а также генеральный продюсер мюзикла — Ирина Афанасьева. Музыку написал композитор Антон Танонов. Главные роли в «Марко Поло. Белый лотос» исполняют Игорь Скрипко, Румия Ниязова, Евдокия Малевская, Борис Малевский, Роман Никитин и другие.

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На изменения в спектакле обратил внимание сам Борис Акунин. «В питерском ЛДМ несколько лет идет мюзикл „Алмазная колесница“. Дорогущий, с пышными костюмами, мощными декорациями и чуть ли не с живой лошадью на сцене, — написал писатель в своем фейсбуке. — Но вот на моих бедных российских театральных партнеров накатило цунами. Все театры уныло сняли мои спектакли из репертуара, а ЛДМ проявил смекалку. Чтоб не пропадало добро, они переименовали спектакль в „Марко Поло. Белый лотос“. И перенесли действие из Японии в Китай. Называется все это чудо красивым словом „реинвенция“».

Он также предложил российским властям «ухватиться за этот лайфхак», чтобы адаптировать под новые реалии произведения неугодных артистов.

Только вообразите себе! Парад реинвенций: все песни Пугачевой реинвентирует Шаман. Песня «Этот поезд в огне» чуть-чуть подправляется: «Этот поезд в Донбасс» («и нам некого больше сажать»). «Турецкий гамбит» превращается в «Крымский эндшпиль». И так далее.

В декабре 2023 года Следственный комитет РФ завел на Бориса Акунина уголовное дело об «оправдании терроризма» и «фейках» про российскую армию. Писателя, который с 2014 года проживает в Лондоне, внесли в перечень «террористов и экстремистов». Российские издательства стали изымать его книги из продажи. Считается, что поводом к преследованию писателя стала провокация прокремлевских «пранкеров» Вована и Лексуса, которые под видом представителей украинских властей в беседе с Акуниным вынудили его высказаться в поддержку Киева. Сам писатель не скрывает своей антивоенной позиции и последовательно выступает против российского вторжения в Украину. В январе 2024 года российские власти дополнительно внесли Акунина в список «иностранных агентов» и объявили в розыск.

29 января музыкальный руководитель театра «ЛДМ. Новая сцена» Антон Танонов заявил, что мюзикл «Алмазная колесница» переделывался не по цензурным соображениям — и еще до начала преследования писателя. «Ситуация такая: договор с Акуниным подписали еще в 2018–2019 годах. И никак ситуация сегодняшняя, когда признали Акунина террористом, иноагентом, не связана. Мы перед пандемией получили предложения из Китая о сотрудничестве. И наш театр запустил несколько проектов», — рассказал он в беседе с РБК.

На сайте театра также появился развернутый комментарий о «реинвентированном» мюзикле, озаглавленный «Сложно искать черную кошку в темной комнате, если ее там нет…». В нем говорится, что внести изменения в постановку собирались «еще до пандемии — в связи с перспективой гастролей в Китае».

Как пояснило руководство театра, после снятия ковидных ограничений «ЛДМ. Новая сцена» заключил договор с одним из крупнейших прокатчиков Китая, компанией Joyway Culture & Media, о гастролях мюзикла «Демон Онегина» в шести крупнейших городах страны. При этом представители китайской компании отсмотрели все проекты театра и «отдельно отметили мюзикл „Алмазная колесница“ как потенциально привлекательный и успешный для проката». Однако китайскую сторону «не устроило место действия и некоторые другие аспекты постановки», заявили в театре, поэтому авторы постановки еще в 2020 году привлекли историка-китаиста Антона Терехова для трансформации материала и перенесения места действия мюзикла из Японии в Китай.

Договор с Борисом Акуниным о передаче прав на использование литературного произведения подписан в 2019 году, а премьера «Алмазной колесницы» состоялась в 2020-м. Как утверждают в театре, писателю отправляли видеозапись спектакля и он прислал ответный отзыв, в котором «ясно дал понять: мюзикл „Алмазная колесница“ является самостоятельным произведением, не имеющим прямого отношения к роману».

В частности, в переписке с продюсером спектакля Ириной Афанасьевой подчеркивается: «Вы не испортили роман, вы просто сделали другое произведение…», «это не мой роман, а совершенно отдельное произведение…», «это уже не мое детище, а ваше…». Авторские отчисления по договору также не переводились. Таким образом, мюзикл «Алмазная колесница» изначально существовал как отдельное художественное произведение.

В трансформированной версии 2023 года поменяли ключевые составляющие: место действия, режиссерские и сюжетные ходы, «частично — музыкальный материал и актерский состав, имена, фамилии и характеры персонажей, их национальность». От «Алмазной колесницы» в мюзикле «Марко Поло. Белый лотос» сохранились только «масштабные декорации и — фрагментарно — костюмы», добавили в театре.

Состоятся ли гастроли в Китае и когда это произойдет, в заявлении театра не уточняется.

Судя по афише «ЛДМ. Новой сцены», театр уже не впервые применяет метод «реинвенции» мюзикла. Так, ранее на основе хоррор-постановки «Лолита 1917» был создан «reinvention-мюзикл» «Распутин. Одуванчиковая революция».

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