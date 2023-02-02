Писатель Борис Акунин (настоящее имя Григорий Чхартишвили) рассказал в своем телеграм-канале, что прокуратура потребовала снять его имя с афиш в одном из российских театров. О каком театре идет речь, писатель не уточнил.

«Сегодня позвонили из еще одного театра, где идет постановка по моей книжке. Прокуратура настоятельно рекомендует снять имя автора, иначе будут неприятности. Что делать, спрашивает меня бедный театр: снимать имя или закрывать спектакль. Конечно, снимайте, отвечаю. Эти безымянные афиши и программки — отличные агитлистовки, а также будущий объект коллекционирования маразмов путинской эпохи», — написал Акунин.

«За спектакли мне не платят», — добавил писатель. Ранее он сообщал, что у российских театров возникли проблемы с выплатой ему гонораров из-за санкций.

О требовании убирать его имя с театральных афиш Акунин впервые рассказал в октябре. Тогда, по его словам, это сделали Российский академический молодежный театр в Москве, где идут четыре постановки по его пьесам, и Александринский театр в Петербурге, где идет один такой спектакль. Из поста Акунина следовало, что театры сделали это по указанию министерства культуры.

В Минкульте ответили, что с афиш «абсолютно логично» исчезают имена деятелей, которые «отказались от России» в сегодняшнее «непростое время». Позднее министр культуры Ольга Любимова заявила, что многие деятели культуры, уехавшие из России, сами требовали убрать их имена с афиш театров. При этом она пообещала, что театры продолжат показывать постановки оппозиционно настроенных авторов, несмотря на их взгляды и высказывания.

«Медуза» в России теперь не только «иноагент», но еще и «нежелательная» организация. Этот статус — гораздо хуже прежнего. Тем не менее мы продолжаем работать. Нас по-прежнему можно читать. Это безопасно. Здесь — все ответы на тревожные вопросы.

Борис Акунин последовательно критикует нынешнюю российскую власть. Он участвовал в протестах на Болотной площади, с 2014 года не живет в России, а после российского вторжения в Украину осудил войну и присоединился к проекту .

В 2022 году стало известно, что книжные магазины прячут книги Бориса Акунина — вместе с произведениями других оппозиционно настроенных авторов (в том числе объявленных «иноагентами») и книгами на ЛГБТ-тематику.

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Новый сериал по роману Акунина

Сериал «Фандорин. Азазель» на «Кинопоиске»: сыщик Эраст Фандорин расследует дело в альтернативной современной России, где не было революции 1917 года Получается… Ну, судите сами