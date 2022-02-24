«Это наш позор». Российские писатели, журналисты и режиссеры призвали остановить войну с Украиной

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Российские деятели культуры выступили с призывом остановить . Текст обращения на фейсбуке выложил писатель и журналист Михаил Зыгарь.

Начавшаяся война России против Украины — это позор.

Это наш позор, но, к сожалению, нести ответственность за него придется еще и нашим детям, поколением совсем юных и не родившихся еще россиян. Мы не хотим, чтобы наши дети жили в стране-агрессоре, чтобы они стыдились того, что их армия напала на соседнее независимое государства. Мы призываем всех граждан России сказать нет этой войне.

Мы не верим в то, что независимая Украина представляет угрозу России или любому другому государству. Мы не верим в заявления Владимира Путина о том, что украинский народ находится под властью «нацистов» и нуждается в том, чтобы его «освобождали».

Мы требуем прекратить эту войну.

Кроме самого Зыгаря, под обращением подписались писатели Борис Акунин, Дмитрий Быков, Дмитрий Глуховский, Владимир Сорокин, драматург Иван Вырыпаев, режиссеры Владимир Мирзоев, Андрей Хржановский и Илья Хржановский, журналист, лауреат Нобелевской премии Дмитрий Муратов, журналист Леонид Парфенов, издатель Ирина Прохорова, актриса Чулпан Хаматова.

Ранее против войны России с Украиной высказались другие российские знаменитости, включая Земфиру, Ивана Урганта, Валерия Меладзе, высказались против войны России с Украиной.

Актер московского театра имени Маяковского Макар Запорожский, а также источник Znak.com на телеканале «Матч ТВ» заявили о попытках руководства запретить сотрудникам высказываться в соцсетях против войны.

Директор московского государственного театрально-культурного Центра имени Всеволода Мейерхольда Елена Ковальская решила покинуть свой пост в знак протеста против военной агрессии России.

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