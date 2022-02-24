«Негативные комментарии будут расценены как измена Родине». Актер московского театра показал «срочное обращение» руководства из-за войны с Украиной

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Российский актер Макар Запорожский опубликовал в инстаграме скриншот «срочного обращения от руководства театра».

В нем содержится призыв «воздержаться от любых комментариев хода военных действий на Украине», чтобы не подводить театр. «По информации, полученной из Департамента культуры, любые негативные комментарии будут расценены как измена Родине», — говорится в обращении.

Запорожский служит в труппе Московского театра имени Владимира Маяковского. При этом из его посте нет информации о том, что обращение распространило руководство именно этого театра.

Актер сопроводил скриншот обращения комментарием «немыслимо, но ожидаемо».

Утром 24 февраля президент России Владимир Путин объявил о начале военной операции в Донбассе. Украинские города подверглись ракетным обстрелам. Минобороны РФ заявило, что целью являются объекты украинской военной инфраструктуры и что мирному населению ничего не угрожает. Но днем 24 февраля украинские власти сообщили о 40 погибших военнослужащих и 10 мирных жителях.

Ряд росийских знаменитостей, включая Земфиру, Ивана Урганта, Валерия Меладзе, высказались против войны России с Украиной. Директор московского государственного театрально-культурного Центра имени Всеволода Мейерхольда Елена Ковальская решила покинуть свой пост в знак протеста против военной агрессии России.

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