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Министр культуры РФ Ольга Любимова заявила, что многие деятели культуры, уехавшие из России, сами требовали убрать их имена с афиш российских театров. Она пообещала, что театры продолжат показывать постановки оппозиционно настроенных авторов, несмотря на их взгляды и высказывания.

«Начнем с того, что многие авторы сами требовали убрать себя с афиш. Все забывают этот момент. Да, действительно, была такая ситуация с требованием самих зрителей. Я полагаю, что тот репертуар, который создавался в течение 15 лет, не должен быть разрушен оттого, что режиссер, получивший гонорар десять лет назад, покинул эту страну две недели назад и в своих соцсетях что-то там написал», — сказала министр в интервью ТАСС.

По словам Любимовой, удаление имен с афиш может стать неким компромиссом для того, чтобы театры продолжили свою работу: «Нам невероятно важно было сохранять для трупп и для зрителей возможность ходить на эти постановки. Если сами создатели — один или два — не хотят при этом сохраняться в российской афише и если действительно их бесконечные высказывания в сети вызывают такую бурную реакцию, такую обиду у зрителей, давайте уберем фамилии, но продолжим работать», — заключила министр.

В России после начала полномасштабной войны в Украине начали отменять произведения оппозиционно настроенных авторов и убирать их имена с афиш.

В октябре писатель Борис Акунин сообщил, что его имя убрали с афиш театров, где идут постановки по его пьесам. В сентябре стало известно, что московские театры отменяют показы всех спектаклей режиссера Дмитрия Крымова. Тогда же в Санкт-Петербурге отменили выступление пианистки Полины Осетинской, а в октябре театр в Екатеринбурге отменил шоу с песнями Аллы Пугачевой.

В ноябре стало известно, что МХТ имени Чехова убрал имя режиссера Кирилла Серебренникова из программки к его постановке «Лес». В декабре новосибирский театр «Красный факел» отменил спектакли режиссера Тимофея Кулябина. Вскоре его отца, Александра Кулябина, уволили с поста директора театра, который он занимал более 20 лет.

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