Отца Тимофея Кулябина уволили с поста директора новосибирского театра «Красный факел». Ранее театр отменил спектакли режиссера, выступавшего против войны

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Новосибирский государственный театр «Красный факел» уволил с поста директора Александра Кулябина — отца режиссера Тимофея Кулябина, который выступал против войны в Украине и уехал из России после начала вторжения.

Информацию об увольнении Александра Кулябина, возглавлявшего «Красный факел» 23 года, изданию подтвердили в пресс-службе театра. Причину увольнения представители «Красного факела» не назвали.

21 декабря пресс-служба театра сообщила об отмене по «техническим причинам» спектаклей Тимофея Кулябина «Онегин» и «Дикая утка». Кроме того, из репертуара «Красного факела» убрали спектакль режиссера «Три сестры», а с сайта театра удалили почти все упоминания Тимофея Кулябина.

В мае Большой театр отменил показы оперы «Дон Паскуале», за постановку которой отвечал режиссер.

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Тимофей Кулябин известен современными интерпретациями классических драматургов, в том числе Антона Чехова, Александра Пушкина, Николая Гоголя и Генрика Ибсена. Его спектакли «Три сестры» и «Онегин» получили главную российскую театральную премию «Золотая маска».

В 2014 году на сцене Новосибирского театра оперы и балета состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Кулябина. После того как на нее пожаловался митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, прокуратура возбудила дело об «оскорблении чувств верующих». Впоследствии его закрыли.

После начала российского вторжения в Украину режиссер неоднократно выкладывал в антивоенные посты. В конце марта он уехал из России.