Большой театр убрал из майского расписания постановки Кирилла Серебренникова и Тимофея Кулябина
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Большой театр отменил майские показы балета «Нуреев» режиссера Кирилла Серебренникова и оперы «Дон Паскуале» режиссера Тимофея Кулябина. Сообщение об этом вечером 1 мая было опубликовано в телеграм-канале Большого театра. Внимание на него обратила «Медиазона».
Причины изменения расписания не уточняются, ранее приобретенные билеты действительны.
В конце марта суд в Москве отменил условный срок Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу «Седьмой студии». Вскоре после этого режиссер покинул Россию.
Тимофей Кулябин неоднократно выкладывал в инстаграме антивоенные посты, напоминает "Медиазона". В конце марта он уехал из России.
После российского вторжения в Украину многие деятели искусств, выступающие против войны, покинули РФ.