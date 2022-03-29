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Режиссер Кирилл Серебренников уехал из России во Францию. Об этом сообщил киновед, отборщик фильмов для Каннского фестиваля Жоэль Шапрон.

29 марта он опубликовал в фейсбуке фото Серебренникова, сделанное на площади Бастилии в Париже.

«На его футболке написано: „Я выключаю телевизор“. А в голове: „Я включаю культуру“. Готовятся фильмы, ведутся съемки, монтаж, планируются мастер-классы. Спасибо, Кирилл, что ты всегда такой активный!» — прокомментировал Шапрон.

28 марта стало известно, что Хамовнический суд Москвы отменил условное осуждение Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве по делу «Седьмой студии».

За последний месяц Россию покинули многие деятели искусств, несогласные с российским вторжением в Украину.

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