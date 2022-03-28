Суд отменил условное наказание Кирилла Серебренникова и снял с него судимость
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Хамовнический суд Москвы удовлетворил ходатайство защиты и отменил условное осуждение режиссера Кирилла Серебренникова, ранее признанного виновным в особо крупном мошенничестве.
«Судья Хамовнического суда Мищенко Д. И. приняла решение удовлетворить соответствующее ходатайство защиты и отменить условное осуждение Серебренникова К. Ю. до истечения его испытательного срока и снять с него судимость», — сказали ТАСС в суде.
Защита смогла подать такое ходатайство после того, как Серебренников отбыл более половины условного срока, оплатил штраф и компенсировал ущерб по гражданскому иску в пользу Минкультуры.
В ноябре 2021 года Кирилл Серебренников единолично заплатил 129 миллионов рублей по иску Минкультуры к фигурантам дела «Седьмой студии». Вместе с компенсацией по иску Минкульта Кирилл Серебренников заплатил штраф 800 тысяч рублей, назначенный ему по приговору вместе с условным сроком.
Кирилл Серебренников в июне 2020 года был приговорен к трем годам лишения свободы условно и штрафу по обвинению в хищении бюджетных средств, выделенных на театральный проект «Платформа». Дело было построено на показаниях бухгалтера «Седьмой студии» Нины Масляевой. Серебренников и еще четверо фигурантов дела утверждали, что все выделенные на «Платформу» деньги были потрачены на театральные постановки.