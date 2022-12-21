Новосибирский театр «Красный факел» отменил спектакли Тимофея Кулябина, уехавшего из России после начала войны

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Новосибирский государственный театр «Красный факел» отменил спектакли режиссера Тимофея Кулябина, уехавшего из России вскоре после начала полномасштабной войны в Украине. Об этом сообщает «Тайга.Инфо».

В пресс-релизе театра сказано, что спектакли Кулябина «Онегин» и «Дикая утка» отменены по «техническим причинам». Ближайшие три показа этих спектаклей «Красный факел» заменил другими постановками, а 10-11 февраля вместо них будет идти спектакль Кулябина «Дети Солнца». Также из репертуара театра пропал спектакль «Три сестры».

При этом, как обратила внимание «Тайга.Инфо», с сайта театра были удалены почти все упоминания Тимофея Кулябина. В частности, в описании спектаклей «Онегин», «Дикая утка» и «Дети Солнца» больше не указано имя режиссера. В то же время в описании «Дикой утки» сохранилось имя помощника режиссера. Помимо этого, Кулябина удалили из списка постановщиков театра.

Тимофей Кулябин известен современными интерпретациями классических авторов, в том числе Антона Чехова, Александра Пушкина, Николая Гоголя и Генрика Ибсена. Его спектакли «Три сестры» и «Онегин» получили главную театральную премию России «Золотую маску».

В декабре 2014 года на сцене Новосибирского театра оперы и балета состоялась премьера оперы Рихарда Вагнера «Тангейзер» в постановке Тимофея Кулябина. На нее пожаловался митрополит Новосибирский и Бердский Тихон, после чего прокуратура возбудила дело об «оскорблении чувств верующих». Впоследствии оно было закрыто.

Тимофей Кулябин — о «Тангейзере» и «оскорблении чувств верующих»

«Предугадывать реакцию — не мое дело» Режиссер Тимофей Кулябин о «Тангейзере» и оскорблении чувств верующих

Тимофей Кулябин — о «Тангейзере» и «оскорблении чувств верующих»

«Предугадывать реакцию — не мое дело» Режиссер Тимофей Кулябин о «Тангейзере» и оскорблении чувств верующих