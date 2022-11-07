Имя Серебренникова убрали с сайта театра МХТ имени Чехова и из программки поставленного им спектакля «Лес»
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МХТ имени Чехова убрал имя режиссера Кирилла Серебренникова из программки к его постановке «Лес». Об этом сообщил сам Серебренников.
Теперь в программке в графе «режиссер» вместо имени Серебренникова большими буквами продублировано слово «РЕЖИССЕР».
«Спектакль „Лес“ уже идет на сцене МХТ 18 лет, и это первый год, когда режиссера назвали РЕЖИССЕРОМ с большой буквы Р», — написал Серебренников в телеграме.
Также имя Серебренникова пропало с сайта МХТ из раздела «Авторы спектаклей». При этом его биография осталась в разделе «Персоналии».
Кирилл Серебренников уехал из России в конце марта. После этого он сделал ряд публичных антивоенных заявлений.
Министерство культуры в конце октября назвало «абсолютно логичным» исчезновение с афиш имен деятелей культуры, которые «в непростое время отказались от России». В ведомстве заявили, что соответствующий запрос поступает от российского общества.