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выпустил двухчасовое интервью с Кириллом Серебренниковым. В конце марта режиссер уехал из России, сделал несколько антивоенных заявлений, а также прокомментировал , которым руководил с 2012 года до февраля 2021-го.

Съемки прошли во французском Авиньоне. Серебренников рассказал о том, как уехал из России, о своем отношении к войне в Украине и о том, зачем призывал снять санкции с миллиардера Романа Абрамовича.

Среди прочего Серебренников ответил на вопрос Дудя, как менялось его отношение к Владимиру Путину за время его президентства.

У меня оно (отношение к Путину) никогда не менялось. У меня оно было сразу одним и тем же. Я считал, что работник спецслужб не может быть руководителем страны. Потому что у этих людей нет идеи развития человека. А есть идея о том, что человека только можно купить, завербовать, убить.

Серебренников — власть, арест, война / вДудь вДудь