Кирилл Серебренников призвал снять санкции с Романа Абрамовича

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Режиссер Кирилл Серебренников призвал снять санкции, введенные против бизнесмена Романа Абрамовича на фоне российского вторжения в Украину. Об этом, как сообщает The Hollywood Reporter, он заявил на пресс-конференции в Каннах, посвященной своему новому фильму «Жена Чайковского».

Серебренников отметил, что Абрамович поддерживает российское независимое кино. «Он уже давно помогает современному искусству. Это не пропагандистские фильмы, как раз наоборот», — сказал режиссер.

Фонд «Кинопрайм», созданный Абрамовичем, финансировал производство последних двух фильмов Серебренникова — «Петровы в гриппе» и «Жена Чайковского».

После начала войны в Украине в отношении Абрамовича ввели санкции ЕС и Великобритания. Незадолго до того, как бизнесмена включили в британский санкционный список, он объявил о продаже футбольного клуба, которым владел с 2003 года. Новым владельцем команды стал консорциум бизнесменов с участием американского миллиардера Тодда Бёли, совладельца бейсбольной команды «Лос-Анджелес Доджерс».

Власти США, по данным американских СМИ, по просьбе президента Украины Владимира Зеленского отложили введение ограничений против Абрамовича из-за его участия в российско-украинских переговорах. 17 мая Россия и Украина заявили о приостановке переговорного процесса.

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