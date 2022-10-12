Театр в Екатеринбурге отменил шоу с песнями Аллы Пугачевой

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Уральский государственный театр эстрады убрал из афиши анонс концерта «Алла Tribute», в котором должны были исполняться известные песни Аллы Пугачевой, пишет РБК.

Вместо трибьюта Пугачевой будет показана концертная программа «Песни любви». В пресс-службе театра сказали изданию, что замена произошла «по техническим причинам».

«Алла Tribute» в театре называли «признанием в любви Примадонне» и проектом, созданным «с необыкновенным азартом и небывалым вдохновением». «Безусловно, для всех она разная. И в то же время для всех она — своя — Алла. Воплощение нашей Родины, которая поет! Алла Пугачева — олицетворение лучших качеств России — таланта, душевности, искренности, — так описывали шоу создатели проекта.

Алла Пугачева покинула Россию после начала войны, но в августе вернулась. После того, как в сентябре ее мужа объявили «иностранным агентом», певица попросила, чтобы российские власти присвоили ей такой же статус. В конце сентября Пугачева уехала в Израиль.

Ранее в таблоидах появилась информация о том, что песни Пугачевой негласно убрали из эфира «Русского радио». В «Русской медиагруппе», владеющей радиостанцией, заявили, что композиций певицы нет в эфире, поскольку она давно не выпускала новых песен, «которые соответствовали бы запросам аудитории».

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