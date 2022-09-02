Журнал «Театр»: в Москве отменяют спектакли режиссера Дмитрия Крымова, выступавшего против войны

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Московским театрам поступило распоряжение отменить показы всех спектаклей режиссера Дмитрия Крымова, об этом сообщает журнал «Театр». Издание отмечает соответсвующие изменения в афишах нескольких столичных театров.

Так, «Школа современной пьесы» остановила продажу билетов на все ближайщшие показы постановки «Все тут». Актеры, занятые в спектакле, пишет «Театр», рассказали, что показы остановили до февраля. Театр «Школа драматического искусства» отменил ближайшие показы «Безприданницы» и «О-й. Поздняя любовь».

Кроме того, нельзя купить билеты на спектакли «Моцарт „Дон Жуан“. Генеральная репетиция» и «Костик» на сайтах «Мастерской Петра Фоменко» и Театра имени Пушкина. При этом постановки все еще значатся в репертуарах театров. Источник, близкий к Театру имени Пушкина, рассказал журналу, что спектакли были сняты по официальному приказу Департамента культуры Москвы.

При этом, отмечает «Театр», изменения не коснулись афиш федеральных театров: в афише МХТ имени Чехова и Театра Наций постановки указаны до сих пор, на них можно купить билеты.

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25 февраля, на второй день российского вторжения в Украину, Дмитрий Крымов уехал из России в США для постановки «Вишневого сада». В апреле режиссер сообщил, что пока не собирается возвращаться. В июле стало известно, что Крымов поставит спектакль в Новом рижском театре с Чулпан Хаматовой, которая также уехала из России.

Дмитрий Крымов также открыто выступал против войны в Украине. В феврале журнал «Театр» опубликовал обращение ведущих театральных деятелей, которые призвали остановить боевые действия. Среди подписантов письма был Крымов.

Интервью Дмитрия Крымова

«Сейчас эпоха прямых высказываний» Режиссер Дмитрий Крымов — о том, каким может быть театр после 24 февраля. Он уехал из России во время войны. «Радио Долин»

Интервью Дмитрия Крымова

«Сейчас эпоха прямых высказываний» Режиссер Дмитрий Крымов — о том, каким может быть театр после 24 февраля. Он уехал из России во время войны. «Радио Долин»